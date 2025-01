Das Muttersein änderte Cameron Diaz' Perspektive

Cameron Diaz (52), bekannt aus Hollywood-Hits wie "Verrückt nach Mary", hat erst kürzlich Einblicke in ihr Leben als Mutter gegeben. Im Gespräch mit E! News erklärte die Schauspielerin, wie sehr die Geburt ihrer beiden Kinder ihre Prioritäten verändert hat. Zusammen mit ihrem Ehemann, dem Musiker Benji Madden (45), zieht sie Tochter Raddix und Sohn Cardinal groß. Der Alltag als Mutter, Ehefrau und Unternehmerin habe ihre Perspektive auf die Schauspielerei grundlegend verändert. Ihre Rückkehr zur Arbeit für den Netflix-Film "Back in Action" an der Seite von Jamie Foxx (57) sei nach jahrelanger Pause eine bewusste Entscheidung gewesen.

Während ihrer Film-Auszeit habe Cameron "zu allem nein gesagt", wie sie selbst erzählt. Der Fokus lag hauptsächlich auf ihrer Familie sowie ihrem Weinlabel Avaline, das sie 2020 mitgegründet hat. Arbeit auf einem Filmset habe in dieser Phase keinen Platz gehabt. Doch ein Anruf von Jamie Foxx überzeugte sie schließlich, wieder vor die Kamera zu treten. "Wie sagt man 'Nein' zu Jamie Foxx? Wenn es jemanden gibt, zu dem ich zurückkehren und mit dem ich monatelang am Set Spaß haben und lachen werde, dann ist das Jamie", so Cameron über die erneute Zusammenarbeit mit dem Oscar-Preisträger. Dennoch betont die Schauspielerin, dass diese Rückkehr nicht unbedingt endgültig sei und sie ihre Entscheidungen immer an ihrem familiären Leben ausrichtet.

Dass die Schauspielerin mittlerweile auch eine andere Seite von sich zeigt, wo einst Hollywood und Glamour im Vordergrund standen, überrascht Fans nicht. Bereits in früheren Interviews sprach sie offen über ihre Liebe zur Familie und ihr Bedürfnis, dem hektischen Leben in Hollywood zu entfliehen. Cameron heiratete Benji, Mitglied der Band Good Charlotte, im Jahr 2015, nachdem sich die beiden 2014 kennenlernten. Die Ehe beschreibt sie als Eckpfeiler ihres neuen Lebens. Besonders ihre Fähigkeit, ihre Zeit zwischen Beruf und Familie aufzuteilen, beeindruckt viele Fans – eine Herausforderung, die sie laut eigener Aussage oft mit Humor nimmt.

Instagram / benjaminmadden Benji Madden gratuliert Cameron Diaz mit diesem Bild zum 10. Hochzeitstag

Getty Images Cameron Diaz im Januar 2025

