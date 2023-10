Blut gespuckt: Matthias Mangiapane war auf Intensivstation!

So war das Ganze wohl nicht geplant. Matthias Mangiapane (40) wurde durch seine Auftritte in zahlreichen Reality-Formaten wie beispielsweise Das Sommerhaus der Stars bekannt. Dort zeigte der gebürtige Hesse bereits, dass ein wenig Luxus in seinem Leben nicht fehlen darf. Deswegen sollte sein 40. Geburtstag ein ganz besonderer werden – doch es kam alles anders. Matthias musste unerwartet auf die Intensivstation.

"Ich hatte erst Schwindel, war müde und kaputt. [...] Irgendwann habe ich Blut erbrochen. An meinem Geburtstag lag ich dann bewusstlos auf der Couch", erinnert er sich im Bild-Interview. Nur kurz darauf sei er von seinem Mann gefunden worden. Auch der Grund seines Zustandes sei nun bekannt: "Ich hatte Magenblutungen – aufgrund einer Entzündung", erklärt Matthias. Insgesamt drei Tage musste er auf der Intensivstation verbringen. Eigentlich wollte der Realitystar mit seinem Liebsten Hubert (55) auf die Malediven fliegen, um dort seinen Ehrentag zu feiern. Jedoch sei er letztlich "froh, dass es nicht auf den Malediven passiert ist."

Mit seinem Aufenthalt im Krankenhaus wird der 40-Jährige nicht nur seinen Ehemann in Sorge versetzt haben: Denn Matthias ist ein echter Familienmensch. Seine 2008 verstorbene Oma sei dabei sein größtes Vorbild. "Eine Rampensau, die immer den ganzen Raum unterhalten und ausgefüllt hat. Sehr willensstark und ehrgeizig. Sie ist mein absolutes Vorbild", schwärmte er gegenüber Bild.

Anzeige

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, 2023

Anzeige

Getty Images Matthias Mangiapane und Hubert Fella, Realitystars

Anzeige

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de