"Temptation Island V.I.P."-Lorik versagt am ersten Abend!

Denise Hersing (27) bekommt die volle Breitseite beim ersten Lagerfeuer. Zusammen mit ihrem Partner Lorik Bunjaku (27) stellt sich die Blondine bei Temptation Island V.I.P den großen Verführungen. Bereits im Vorfeld machte die Influencerin deutlich, dass ihr Freund gerne die Sau rauslässt und sie deswegen oftmals an ihm zweifelt. Dieser Eindruck bestätigt sich nun auch für Denise beim ersten Temptation-Lagerfeuer – sie bekommt unschöne Bilder zu sehen...

In der aktuellen Folge von "Temptation Island V.I.P" geht es für die Männer und Frauen zum ersten Lagerfeuer der diesjährigen Staffel. Denises Bauchgefühl ist bereits in der Villa kein gutes – doch die Aufnahmen ihres Partners geben ihr den Rest. Bereits am ersten Abend feiert Lorik wild. Beispielsweise spritzt er den Frauen Alkohol in den Mund, während er die Flasche verdächtig nah an seinen intimen Bereich hält. Die Einblicke lassen die Blondine mehr denn je an ihrer Beziehung zweifeln. "Wir haben auf jeden Fall kein gesundes Fundament", räumt sie ein.

Auch über das Partyverbot, das Denise Lorik in der Vergangenheit erteilte, ließ er sich aus. Den Verführerinnen eröffnete er nämlich total stolz, dass er trotzdem heimlich mit seinen Kumpels um die Häuser zog. "Du kannst einen Adler nicht in einen Käfig sperren. Ein Adler muss fliegen", meinte der Reality-TV-Teilnehmer überzeugt. Er sei jung und wolle seine Zeit nicht zu Hause verplempern. "Das ist das Letzte, womit ich irgendwie gerechnet habe. Dass er offenbart, mich bewusst anzulügen, [...] dann hat er den Test ja jetzt schon eigentlich nicht bestanden", stellte Denise enttäuscht fest.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 3. Oktober bei RTL+.

Instagram / denise.hersing Denise Hersing, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku, Kandidat bei "Bachelor in Paradise" 2021

RTL / René Lohse Lorik Bunjaku und Denise Hersing

Glaubt ihr, dass Lorik und Denises Beziehung "Temptation Island V.I.P" übersteht? Auf keinen Fall! Ja, das schaffen sie. Abstimmen Ergebnis anzeigen



