Warum sprach Lorik bei "Temptation Island" über Partyverbot?

War Lorik Bunjaku (27) bewusst, was er da gerade sagt? Der einstige Die Bachelorette-Teilnehmer und Denise Hersing (27) stellen sich dem ultimativen Treuetest bei Temptation Island V.I.P.. Dort schießt sich der Hottie bereits in der zweiten Folge ins eigene Bein: Er berichtet den Verführerinnen putzmunter, wie er seine Freundin anlügt, um trotz ihres Partyverbots feiern gehen zu können. Warum genau er sein Geheimnis frei heraus kundgetan hat, verrät Lorik jetzt Promiflash.

"Ich habe in dem Moment nicht wirklich darüber nachgedacht und für mich war das in der Sekunde nicht so ein großes Thema, wie es jetzt in der Öffentlichkeit gemacht wird", gibt der Mannheimer im Promiflash-Interview zu. So betont er, dass es nur wenige Male vorgekommen sei und dahinter auch kein böser Wille seinerseits gesteckt habe. "Ich wollte damit eigentlich nur den Stress zwischen Denise und mir vermeiden, denn ich war nur selten mal mit den Jungs etwas trinken", erklärt er und gesteht sich aber ein: "Es rechtfertigt nicht, es verheimlicht zu haben."

Lorik bereut mittlerweile aber seine Wortwahl: "Ich hätte mich etwas anders ausdrücken können und das nicht so humorvoll herüberbringen sollen." Doch was sagt eigentlich Denise dazu? "Harte Nummer. Vertrauen ist das A und O in einer Beziehung. Schwierige Geschichte", fasst sich die Beauty gegenüber Promiflash kurz und geht nicht weiter darauf ein.

Instagram / denise.hersing Denise Hersing und Lorik Bunjaku, Reality-TV-Darsteller

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku, Realitystar

Instagram / denise.hersing Denise Hersing, Reality-TV-Darstellerin

