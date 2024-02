Das lernte Jana-Maria Herz durch "Temptation Island V.I.P."

Nahm sie etwas aus der Zeit mit? Jana-Maria Herz (32) war bereits in einigen Datingshows, darunter der Bachelor und Bachelor in Paradise. In Letzterer lernte sie Umut Tekin (26) kennen. Die beiden verließen das Format als frisch verliebtes Paar Ihre Beziehung wollten sie dann nicht mal ein Jahr später bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe stellen. Die Blondine verließ das Format jedoch als Single. Trotzdem lernte Jana-Maria durch "Temptation Island V.I.P." einiges.

Im Interview mit Promiflash erzählt Jana, heute habe sie ihre Art und Weise zu daten verändert. Wenn sie einen neuen Mann kennenlerne, seien ihr jetzt auch die Meinungen ihres engstens Kreises über diesen Mann wichtig. Im Interview erklärt sie, Umut mochten die Leute damals auch nicht, doch sie sei so stur gewesen und habe nicht darauf hören wollen. "Sonst hab ich nichts aus Temptation mitgenommen, nur Vertrauensprobleme", überspielt sie lachend.

Trotz Vertrauensprobleme und ganz viel Drama gibt die 32-Jährige die Hoffnung nicht auf. Sie möchte ihren Mr. Right finden – wenn es nach ihr geht, auch erneut in einem Dating-Format. Jana-Maria wäre nämlich gerne die nächste Bachelorette. Die Begeisterung für diese Art Show liegt offenbar in der Familie. Ihre Schwester Kim-Yva Herz versucht ihr Glück aktuell bei den Bachelors.

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Influencerin

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Influencerin

RTL / Pervin Inan-Serttas Kim-Yva Herz, Kandidatin bei "Die Bachelors"

