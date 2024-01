Süßer Hinweis: Ist Denise Hersing etwa von Lorik schwanger?

Gibt Denise Hersing (28) etwa einen Hinweis auf eine mögliche Schwangerschaft? Bei Temptation Island V.I.P. hatten die Influencerin und ihr Freund Lorik Bunjaku (27) ihre Beziehung auf die Probe gestellt. Mit dem TV-Format endete für die beiden auch ihre Partnerschaft kurzzeitig, doch beim Wiedersehen verkündeten sie, dass sie wieder zusammen sind. Seitdem scheint die Beziehung richtig gut zu laufen. Könnte jetzt also der nächste Schritt folgen? Deutet Denise damit etwa eine Schwangerschaft an?

In ihrer Instagram-Story beantwortet die Blondine einige Fragen ihrer Follower. Einer bittet sie darum, in fünf Emojis ihr aktuelles Leben zu beschreiben. Denise wählt einen verliebten Smiley, den Kopf eines Mannes, ein Werkzeug, ein Familienbild bestehend aus Papa, Mama und Kind, sowie ein Hunde-Emoji aus. Deutet Denise mit dem Familien-Emoji etwa eine Schwangerschaft an? Bislang äußerte sich die 28-Jährige noch nicht zu möglichem Nachwuchs.

Mit dem Thema Geheimhaltung kennen sich Denise und Lorik aus – immerhin haben es die beiden geschafft, ihre Beziehung nach Ende der Dreharbeiten nicht mit der Öffentlichkeit zu teilen. "Wir haben das echt gut zusammen durchgezogen. Wir waren nie zusammen einkaufen", erinnerte sich die Beauty im Promiflash-Interview. Doch trotz ihrer Bemühungen seien sie am Ende doch von einem Fan erwischt worden. "Jetzt waren wir ein Mal an Heiligabend Blumen für meine Oma kaufen, wirklich in der letzten Ecke von Wolfsburg, und dann kommt direkt ein TikTok und ein Foto."

