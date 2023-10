"Unser Leben mit 500 kg"-Tammy wegen Drogenbesitz angeklagt

Neue Schlagzeilen um Tammy Slaton (37). Durch die Realityshow "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" war die US-Amerikanerin weltweit bekannt geworden. Tammy sagte ihren Kilos den Kampf an und zeigt seitdem regelmäßig ihre beeindruckenden Abnehmerfolge. Zuletzt präsentierte sie stolz in einem Tanzvideo ihren Gewichtsverlust. Doch nun sorgt die TV-Bekanntheit anderweitig für Aufsehen: Wegen des Besitzes von Drogen muss sich Tammy vor Gericht verantworten!

Das zeigen die Gerichtsdokumente, die The Sun vorliegen. Bereits im August wurde die 37-Jährige wegen des Besitzes von Marihuana in einem Fall und wegen des Besitzes von Drogenutensilien in zwei Fällen angeklagt. Zudem fand bereits eine Vorverhandlungskonferenz statt, zu der Tammy allerdings nicht erscheinen musste. Mit welchen Konsequenzen sie jetzt rechnen muss und ob der laufende Prozess auch eine Rolle in den neuen Folgen ihrer Reality-TV-Show spielen wird, ist bis dato nicht bekannt.

Der Vorfall soll sich nur wenige Tage nach der Beerdigung ihres Ehemanns Caleb Willingham ereignet haben. Anfang Juli war er im Alter von gerade einmal 40 Jahren gestorben. "Ich bin am Boden zerstört, als ich die Nachricht vom Tod meines Mannes erhielt. Er war nicht nur mein geliebter Ehepartner, sondern auch mein engster Vertrauter und liebster Freund. Die Tiefe meiner Liebe zu ihm kennt keine Grenzen", trauerte Tammy damals in einem Interview mit People.

