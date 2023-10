Dean McDermott nach Tori-Trennung beim Knutschen erwischt

Ist er über seine Ex hinweg? Dean McDermott (56) war rund 18 Jahre lang mit dem TV-Star Tori Spelling (50) verheiratet. Gemeinsam hat das Hollywood-Paar fünf Kinder. Nachdem es jedoch bereits seit einiger Zeit bei ihnen zu kriseln geschienen hatte, gab der "Iron Eagle"-Star im Juni dieses Jahres ihr endgültiges Liebes-Aus bekannt. Kürzlich wurde er bereits mit einer neuen Frau an seiner Seite gesehen. Jetzt wird Dean beim Küssen erwischt!

Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man den Schauspieler, wie er seine mutmaßliche neue Freundin zum Flughafen bringt. Nachdem er ihr Gepäck aus dem Kofferraum geladen hatte, zieht er seine Angebetete in eine feste Umarmung und gibt ihr einen liebevollen Kuss zum Abschied. Dabei sieht Dean sehr verliebt aus. Ein Detail überrascht jedoch: Auf den Bildern ist außerdem zu erkennen, dass er trotz seiner Trennung noch seinen Ehering trägt – allerdings nun am rechten statt am linken Ringfinger.

Bereits im Juni gab Dean das Liebes-Aus auf seinem Instagram-Account bekannt: "Mit großer Traurigkeit und sehr, sehr schwerem Herzen haben Tori und ich nach 18 Jahren Ehe beschlossen, getrennte Wege zu gehen und einen neuen eigenen Weg einzugehen", schrieb er.

Anzeige

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott bei der Spoken Woof Benefizveranstaltung, 2019

Anzeige

Getty Images Tori Spelling im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott im Februar 2019 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de