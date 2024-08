Tori Spelling fühlte sich nach Ehe-Aus von Dean erleichtert

Im Juni 2023 wurde das Ehe-Aus von Tori Spelling (51) und Dean McDermott (57) publik. Die News hatte Dean damals selbst via Instagram verkündet. Seinen Post hatte er vorab jedoch nicht mit seiner Ex abgesprochen. Doch obwohl Tori von dem Beitrag überrascht wurde, ist sie ihrem Noch-Ehemann dankbar für diesen Schritt. "Aber ich muss sagen, als ich den Beitrag sah, dachte ich innerlich: 'Gott sei Dank.' Weil... Ich weiß nicht, ob ich es hätte tun können", erklärt die Schauspielerin ehrlich in ihrem Podcast "misSPELLING".

Bereits in einer älteren Folge ihres Podcasts erzählte Tori, dass sie sich nach Deans Post erleichtert gefühlt habe. "Ich habe mir [seinen Post] angesehen und ich mache euch nichts vor, ich hatte das Gefühl, dass mir ein riesiger Stein vom Herzen gefallen ist", erinnerte sie sich zurück und fügte hinzu: "Ich konnte tief durchatmen und dachte: 'Oh mein Gott. Er hat es gesagt. Er hat es gesagt, also bin ich jetzt frei."

Tori und Dean waren einige Jahre lang ein Paar gewesen. 2006 hatten die beiden den Bund fürs Leben geschlossen. Im Laufe ihrer Beziehung bekamen die einstigen Eheleute fünf Kinder. Mit ihrem neuen Leben als Single-Mutter soll sich die ehemalige Beverly Hills, 90210-Darstellerin immer mehr arrangieren können. "Sie gewöhnt sich daran, eine alleinerziehende Mutter zu sein", erklärte ein Insider gegenüber People.

