So war Tori Spellings erstes Treffen mit Ex Dean McDermott

Die Schauspielerin Tori Spelling (51) hat in ihrem Podcast "Misspelling" über das erste Treffen mit Dean McDermott (58), ihrem jetzigen Ex-Mann, gesprochen. Die beiden lernten sich 2005 am Set des Films "Mind Over Murder" kennen. Tori erzählte, dass sie zunächst ein Foto von Dean gesehen hatte und dachte: "Mein Co-Star ist nicht besonders attraktiv. Na gut, ist halt so." Doch als er dann mit längeren Haaren, lässigem Stil und strahlend blauen Augen persönlich vor ihr stand, war sie sofort hin und weg.

Am selben Abend trafen sie sich in der Hotellobby, und als Dean ihre Tasche korrekt als eine von Balenciaga erkannte, war Tori tief beeindruckt. Gemeinsam gingen sie mit Freunden erst zum Essen und danach in eine Bar. Dort konnte Tori nicht widerstehen – und küsste ihn. Obwohl beide damals noch mit anderen Partnern verheiratet waren, verbrachten sie anschließend die Nacht zusammen. Dean war 13 Jahre mit Mary Jo Eustace liiert, auch Toris Ehe mit Charlie Shanian hielt nur bis 2006.

Tori und Dean heirateten im Jahr 2006, nachdem sie sich von ihren jeweiligen Partnern getrennt hatten. Zusammen bekamen sie fünf Kinder: Liam (17), Stella (16), Hattie (13), Finn (12) und Beau (7). Ihre Ehe wurde von Höhen und Tiefen geprägt, insbesondere 2013, als bekannt wurde, dass Dean sie betrogen hatte. Das Paar arbeitete jedoch an ihrer Beziehung und zeigte offen in Reality-TV-Shows und Interviews, wie sie gemeinsam Schwierigkeiten überwanden. Trotz aller Bemühungen gaben sie im Juni 2023 die Trennung bekannt. In einem emotionalen Statement schrieb Dean: "Mit großem Bedauern und sehr schwerem Herzen haben Tori und ich entschieden, getrennte Wege zu gehen und eine neue Reise zu beginnen."

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott, Schauspieler

Instagram / stella_mcdermott08 Tori Spelling, Ex Dean McDermott und ihre fünf Kinder im April 2023

