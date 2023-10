Tori Spellings Ex Dean McDermott mit fremder Frau gesichtet

Hat er eine neue Dame an seiner Seite? Tori Spelling (50) und Dean McDermott (56) gaben vor einigen Monaten ihre Scheidung bekannt. 18 Jahren waren die Schauspieler ein Paar – am Ende sollte ihre Lieber jedoch nicht für immer halten. Tori kämpft seitdem mit Geldsorgen. Für den Ex des Beverly Hills, 90210-Stars scheint es hingegen besser zu laufen – zumindest in Sachen Liebe.

Der Kleindarsteller hat wohl eine neue Freundin – das zeigen Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Der Ex von Tori und seine geheimnisvolle Neue wurden händchenhaltend fotografiert, als sie am Dienstag zum Büro des Departments of Social Services West Valley in Chatsworth gingen. Dean ist seit der Scheidung nämlich finanziell angeschlagen und ist Gast beim Sozialamt. Die beiden standen in der Schlange vor dem Gebäude und machten es sich irgendwann gemütlich, während seine Partnerin darauf achtete, dass er seinen Papierkram korrekt ausfüllte.

Tori hingegen wohnt mit den gemeinsamen Kindern in einem Camper. Den Spar-Urlaub im Wohnmobil scheint die Schauspielerin aber trotz der weniger luxuriösen Unterkunft zu genießen. Auf Instagram teilte sie einige Fotos ihres Trips, auf denen sie zufrieden wirkt. "Solange wir einander haben", betitelte sie den Beitrag.

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott, Januar 2018

Getty Images Dean McDermott, Schauspieler

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern

