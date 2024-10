Tori Spelling und Dean bleiben trotz Scheidung noch Freunde

Tori Spelling (51) hat kürzlich enthüllt, dass sie und ihr Ex-Mann Dean McDermott (57) trotz ihrer Trennung gut miteinander auskommen. Im Interview mit People betonte die Schauspielerin, dass sie und ihr Verflossener ihre fünf Kinder erfolgreich gemeinsam erziehen und dabei eine freundschaftliche Beziehung pflegen. "Wir verstehen uns wirklich gut", schwärmte Tori und ergänzte: "Ich weiß, dass man in Hollywood denkt, Scheidungen müssten hässlich sein, aber unsere ist es nicht. Wir meistern das Co-Parenting sehr gut, wir sind gute Freunde, und er ist einer meiner größten Unterstützer." Trotz ihrer Trennung konzentrieren sich beide darauf, für ihre Sprösslinge da zu sein.

Tori sprach auch darüber, wie sie Beruf und Muttersein unter einen Hut bringt, und gab zu, dass es nicht immer einfach sei. "Aber hey, wir alle schaffen das. Meine Kinder sind sehr unterstützend", erklärte die Beverly Hills, 90210-Darstellerin und ergänzte: "Die Älteren kümmern sich jetzt um die Kleinen, also haben wir eine integrierte Gemeinschaft in unserem Haushalt." Nach ihrer Teilnahme an Dancing With The Stars sei sie nun sehr glücklich, wieder mehr Zeit mit ihren Kids verbringen zu können. "Sie sind froh, dass ich jetzt wieder ihr Uber-Fahrer sein und sie jederzeit abholen kann", witzelte Tori.

Tori und Dean, die 2006 geheiratet hatten, sind Eltern von fünf Kindern: Liam Aaron, Stella Doreen, Hattie Margaret, Finn Davey und Beau. Im März dieses Jahres reichte Tori nach einigen Krisengerüchten und 18 Ehe-Jahren die Scheidung von dem 57-Jährigen ein. Als Grund nannte der Serienstar unüberbrückbare Differenzen. Die Trennung fand aber offenbar schon viele Monate zuvor statt: Als offizielles Datum gab Tori den 17. Juni 2023 an.

Getty Images Tori Spelling, Schauspielerin

Getty Images Tori Spelling posiert mit vier ihrer Kinder, 2023

