Nach Angriff auf Wachmann: Farrah Abraham ist auf Bewährung

Farrah Abraham (32) scheint mit einem blauen Auge davon gekommen zu sein. Bereits in den vergangenen Jahren provozierte der Teen Mom-Star hin und wieder Streit und beefte sich unter anderem mit Chrissy Teigen (37) im Netz. Vor zwei Jahren sorgte die TV-Bekanntheit dann wieder für mächtig Aufsehen: Bei einem Restaurantbesuch in Los Angeles griff sie einen Türsteher an, woraufhin sich Farrah vor Gericht verantworten musste. Nun steht das Urteil fest...

Das belegen die Gerichtsdokumente, die US Weekly vorliegen. Am vergangenen Dienstag wurde Farrah zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Zudem muss die 32-Jährige 40 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Auf ihrem Instagram-Account schien Farrah schon deutlich zu machen, was sie von ihrer Strafe hält: In ihrer Story teilte sie einen Artikel zu ihrer Bewährungsstrafe – und versah diesen mit einem Emoji, das die Augen verdreht.

Schon damals schien der Realitystar die Vorkommnisse etwas anders wahrzunehmen. Medienberichten zufolge hatte der Wachmann Farrah gebeten, das Lokal zu verlassen, nachdem diese aggressiv geworden war – daraufhin hatte sie zugeschlagen. "Ich bin es einfach leid, immerzu angegriffen zu werden, ich kann nicht mal mehr in Ruhe essen gehen", hatte wiederum Farrah damals in einem Interview mit TMZ erklärt.

Getty Images Farrah Abraham auf einer Veranstaltung in Los Angeles

Getty Images Farrah Abraham, Realitystar

Getty Images Farrah Abraham, Realitystar

