So viel verdient "Teen Mom"-Star Farrah Abraham auf OnlyFans

Farrah Abraham (33) hat in einem Interview mit TMZ verraten, dass sie sich auf der Erotikplattform OnlyFans ein goldenes Näschen verdient. "Ich verdiene Millionen", plauderte die Teen Mom-Bekanntheit vor ihrem Comedy-Debüt in New York. Der ehemalige Realitystar, der mittlerweile in Austin, Texas, lebt, erklärte, dass sie ihre Zeit in den letzten Jahren effektiv für ihre Inhalte auf der Plattform genutzt hat. "Ich bin sehr beschäftigt mit OnlyFans und weiß, wie man es richtig macht", fügte sie hinzu.

Farrah ist jedoch kein Neuling im Bereich erwachsener Unterhaltung. Schon 2013 sorgte die Veröffentlichung eines eigenen Sextapes für Schlagzeilen, das ihr angeblich fast eine Million Dollar [916.183 Euro] eingebracht haben soll. Dies führte zu Konflikten mit dem Sender MTV und kostete sie letztlich ihre Rolle bei "Teen Mom". Interessanterweise haben inzwischen andere "Teen Mom"-Stars der Show wie Tyler Baltierra (33) und Briana DeJesus (30) ebenfalls Profile auf OnlyFans erstellt – ohne Konsequenzen. Farrah sieht hierin eine Doppelmoral und bezeichnet das Vorgehen des Senders als "Heuchelei".

Nicht nur finanziell macht sich Farrahs Engagement auf der Erotikplattform bezahlt: Auch ihren Freund soll die Reality-TV-Bekanntheit 2021 bei OnlyFans kennengelernt haben. Um öffentliches Drama zu vermeiden, ließ Farrah ihrem Liebsten laut den Berichten von TMZ aber eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterschreiben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Farrah Abraham, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / farrahabraham Farrah Abraham und ihr Freund im November 2023

Anzeige Anzeige