Verliebt: Farrah Abraham lernt Freund auf OnlyFans kennen

Farrah Abraham (32) ist wieder vergeben. Vergangenes Jahr wurde bereits spekuliert, ob die Teen Mom-Bekanntheit einen neuen Mann an ihrer Seite haben könnte. Nachdem sie häufiger mit einem Unbekannten in der Öffentlichkeit auf Tuchfühlung gegangen war, äußerte sie sich selbst: Sie bestätigte, den Gitarristen Mark Lovat zu daten. Allerdings hielt das nur kurz. Doch nun hat Farrah einen neuen Freund – und der muss sich an strenge Regeln halten.

Auf Instagram teilt Farrah ein Video, das ein Zusammenschnitt ihres Urlaubs ist. Darin zeigt sie sich auch Hand in Hand turtelnd am Strand mit einem Mann. Wie TMZ berichtet, soll sie auf ihrem OnlyFans-Kanal bestätigt haben, einen neuen Partner zu haben. Die beiden sollen sich bereits seit 2021 kennen und sich auch auf der Erotik-Plattform kennengelernt haben, gefunkt habe es aber erst jetzt. Allerdings wolle Farrah auf Drama in der Öffentlichkeit verzichten, weshalb sie drastische Schritte unternimmt: Der neue Mann an ihrer Seite muss eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterschreiben.

Gegenüber dem Portal erklärt Farrah, warum sie sich für die Vereinbarung entschied. Sie habe in den vergangenen Monaten beschlossen, ihre "Dating-Gewohnheiten zu überarbeiten". Grund dafür seien auch ihre Erfahrungen mit mehreren Seitensprüngen gewesen. Deshalb habe sie sich für ein dreimonatiges Training mit einem Beziehungscoach entschieden, der ihr half, sich zu festigen.

Instagram / farrahabraham Farrah Abraham und ihr Freund im November 2023

Getty Images Farrah Abraham, "Teen Mom"-Star

Getty Images Farrah Abraham, Realitystar

