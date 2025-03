Farrah Abraham investierte "Hunderttausende" in ihren Körper

Farrah Abraham (33), bekannt aus der Realityshow Teen Mom, hat verraten, dass sie im Laufe der Jahre bereits "Hunderttausende" für Schönheitsoperationen ausgegeben hat. In einem Interview mit Daily Mail gab sie an, allein knapp 50.000 Euro in ihr Lächeln investiert, aber auch ihren Intimbereich bereits einer chirurgischen Verjüngung unterzogen zu haben. Ihre fleischliche Hülle bezeichnete Farrah als "Million Dollar Body" und erklärte, sich bereits auf weitere Eingriffe zu freuen. Als Nächstes stehe auf ihrer Wunschliste eine sogenannte Blepharoplastik – eine Operation an den Augenlidern, die sie als Teil ihrer "präventiven Maßnahmen" betrachtet.

Neben ihren zahlreichen ästhetischen Behandlungen hat Farrah kürzlich auch offenbart, eine Ketamin-Therapie in Anspruch genommen zu haben, um an ihrer mentalen Gesundheit zu arbeiten. Das OnlyFans-Model erklärte, dass diese Behandlungen, bei denen durch niedrig dosiertes Ketamin ein veränderter Bewusstseinszustand erreicht wird, ihr geholfen haben, Wut und ungelöste Konflikte aus ihrer Jugend zu bewältigen. In der Radioshow "The Bonfire" beschrieb sie, dass sie immer noch über die schwierige Zeit als Teenager nachdenkt, in der sie sich von ihrer Familie im Stich gelassen fühlte. Farrah reflektierte zudem über die Auswirkungen auf ihre Beziehung zu ihrer Tochter Sophia: "Ich weiß jetzt, warum sie es nicht mag, wenn ich mit meinen Eltern spreche. Ich war zu lange von toxischen Menschen umgeben."

Die offene Art, mit der die Reality-Darstellerin ihr Leben und ihre Eingriffe diskutiert, ist typisch für Farrah. Seit ihrem ersten TV-Auftritt im Jahr 2009 hat sie immer wieder polarisiert, sowohl durch ihre kontroverse Persönlichkeit als auch durch ihren unverwechselbaren Look. Über die Jahre hinweg hat Farrah sich wiederholt mit Schönheitsoperationen und den damit verbundenen Risiken befasst. Doch für sie scheinen ästhetische Eingriffe keine bloße Eitelkeit zu sein, sondern ein Weg, ihre persönliche Transformation zu gestalten. Trotz Kritik bleibt sie sich treu: "Ich sehe das als Investition in mich selbst", erklärte die 33-Jährige und zeigte einmal mehr, dass sie wenig Wert auf die Meinung anderer legt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophia und Farrah Abraham, 2019

Anzeige Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Farrah Abraham bei den MTV Movie and TV Awards 2018

Anzeige Anzeige