Müssen sich die Fans um Farrah Abraham (30) sorgen? Vor rund zwei Wochen kam es in einem Restaurant in Los Angeles zu einem Vorfall, aufgrund dessen die Teen Mom-Bekanntheit in Handschellen abgeführt wurde. Sie soll einen Türsteher angegriffen haben, was die Blondine jedoch nach wie vor bestreitet. Jetzt offenbarte Farrah, dass sie zudem seit der Festnahme mit schlimmen psychischen Problemen zu kämpfen habe.

In einem Interview mit TMZ erzählte die 30-Jährige, dass sie seit der Verhaftung ein mentales Wrack sei. "Ich versuche, positiv zu bleiben, weil ich diese Woche wirklich selbstmordgefährdet war", betonte die Mutter einer Tochter mit Nachdruck. Infolge der Festnahme, bei der sie von Beamten auf dem Boden fixiert wurde, habe Farrah zudem jegliche Funktion in der oberen linken Hälfte ihres Körpers verloren. Das mache ihr sehr zu schaffen. Deshalb habe sie inzwischen beispielsweise Angst, erneut von Sicherheitsleuten angegriffen zu werden.

Wegen ihrer körperlichen Leiden gehe sie seit einigen Wochen zudem zu einer Physiotherapie. "Es fällt mir so schwer, damit umzugehen", berichtete Farrah unter Tränen. Aus diesem Grund entschied sich die in Nebraska geborene Beauty auch dazu, endgültig aus Los Angeles wegzuziehen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Farrah Abraham im September 2019

Getty Images Farrah Abraham im Januar 2020

Getty Images Farrah Abraham, "Teen Mom"-Darstellerin



