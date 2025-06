Prinzessin Anne witzelt über ihren Bruder König Charles III.

Prinzessin Anne (74) hat bei einer Veranstaltung für Wohltätigkeitsorganisationen im Buckingham-Palast erneut ihren Humor unter Beweis gestellt. Die einzige Tochter von Queen Elizabeth II. (✝96) und jüngere Schwester von König Charles III. (76) sorgte für Lacher, als sie anmerkte: "Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir uns sehr glücklich schätzen können, dass Seine Majestät uns erlaubt hat, den Buckingham-Palast für diese Veranstaltung heute Abend zu nutzen. Das muss ich einfach sagen: Es hilft." Bereits zuvor hatte sie laut Kurier humorvoll und gleichzeitig demütig angemerkt: "Ich bin nicht hier, weil ich es mir ausgesucht habe. Sie alle haben mich sehr freundlich gebeten, die Schirmherrschaft über Ihre Organisationen zu übernehmen, und es ist mir eine Ehre."

Dass Anne und Charles ein besonders herzliches Verhältnis zueinander haben, zeigte sich auch bei seiner Krönung im Jahr 2023. Dabei sprach Anne ihn humorvoll mit dem Spitznamen "alte Bohne" an, was den König zum Lachen brachte. Ihr Bruder dankte diese lockere Geste des Familienzusammenhalts in einem liebevollen Moment, als er ihre Hand küsste. Trotz ihrer unterschiedlichen Rollen innerhalb der königlichen Familie teilen die Geschwister eine enge Bindung, die häufig bei offiziellen Auftritten spürbar wird. Doch im Gegensatz zu Charles wünschte sich Anne stets ein ruhigeres Leben und verzichtete daher darauf, ihren beiden Kindern royale Titel zu geben.

König Charles III., der trotz gesundheitlicher Herausforderungen weiterhin sein königliches Arbeitspensum absolviert, teilt offenbar die starke Arbeitsmoral seiner Schwester. Auch wenn Anne stets ein normaleres Leben anstrebte und im Schatten ihres Bruders agiert, erfüllt sie fast täglich zahlreiche wohltätige Aufgaben. Ihr Wunsch nach Bodenständigkeit zeigte sich aber schon in ihrer Entscheidung, als erste Prinzessin des Königshauses eine reguläre Schule zu besuchen, anstatt ausschließlich Privatunterricht zu erhalten.

Getty Images Prinzessin Anne bei einem Empfang im Buckingham Palace

Getty Images König Charles und Prinzessin Anne im Juni 2023

