Felix Lobrechts "All you can eat" erobert die Netflix-Charts

Felix Lobrecht (36) hat erneut die Lacher auf seiner Seite – und diesmal auf Netflix. Mit seinem Comedy-Special "All you can eat" hat sich der Comedian einen Platz in den deutschen Netflix-Charts gesichert. Die Aufzeichnung seiner Bühnenshow, die seit Kurzem auf der Streaming-Plattform verfügbar ist, kletterte direkt auf Platz fünf und begeistert die Zuschauer mit unverwechselbarem Mix aus Berliner Humor und gesellschaftskritischen Beobachtungen. Die Fans müssen dabei übrigens nicht unbedingt ein Abo abschließen: In der ARD-Mediathek gibt es die Möglichkeit, die Show auch gratis zu streamen.

In "All you can eat" verarbeitet der Comedian mit seiner typischen Berliner Schnauze humorvoll und zugleich kritisch Erlebnisse und Begegnungen aus dem Alltag der Großstadt. Seine präzisen Pointen und seine Mischung aus Selbstironie und Nachdenklichkeit brachten ihm bereits während der Live-Auftritte großen Erfolg. Über zwei Jahre hinweg füllte er mit dem Programm Arenen und erreichte Hunderttausende Fans. Doch die Show sorgte auch für Kontroversen: Einige Kritiker bemängelten laut watson den Umgang mit Klischees, während andere auf mögliche unsensible Passagen hinwiesen. Die gehörlose Influencerin Katrin Aimee äußerte besonders deutliche Kritik und erreichte damit eine große Reichweite.

Neben seiner Bühnenarbeit ist Felix auch als Autor und Schauspieler erfolgreich. Sein Film "Sonne und Beton", der auf seinem Bestseller basiert, wurde nicht nur im Kino gefeiert, sondern begeistert seit Mai 2023 auch Streaming-Fans. Der authentische Blick auf das Leben in der Berliner Gropiusstadt zeigt eine andere Seite des Comedians und unterstreicht seine Vielseitigkeit. Abwechslung könnte für Felix ein Schlüssel zum Erfolg sein – und sicherlich auch für die ungebrochene Begeisterung seiner Fans.

Anzeige Anzeige

Getty Images Felix Lobrecht im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Felix Lobrecht, Komiker

Anzeige Anzeige