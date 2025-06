Cooper Koch bereitete sich intensiv auf Menendez-Rolle vor

Cooper Koch (28) hat sich intensiv auf seine Rolle als Erik Menendez (54) in der Netflix-Serie "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" vorbereitet. Der 28-jährige Schauspieler verriet im Gespräch mit Sam Nivola (21) für Variety ’s Actors on Actors, dass er sich regelmäßig Videos von Erik ansah und dessen Art zu sprechen bis ins Detail einstudierte. "Ich habe ihn jede Nacht gehört, bevor ich schlafen ging", erklärte Cooper. Auch unterwegs habe er die Aufnahmen abgespielt, um Eriks Stimme authentisch nachzuahmen. Sein Ziel sei es gewesen, das Publikum für Eriks Perspektive zu sensibilisieren, erklärte er und verwies dabei auf die langjährigen Missbrauchsvorwürfe gegen Eriks Vater, die im Hintergrund des Falles standen.

Die Serie erzählt die Geschichte der Brüder Erik und Lyle Menendez (57), die 1989 ihre Eltern töteten, nachdem sie über Jahre hinweg sexualisierte Gewalt durch ihren Vater erlebt haben sollen. Während Cooper seine Verbundenheit mit dem Fall ausdrückte und die Resozialisierungsbemühungen der Brüder unterstützte, hatte er auch die Möglichkeit, beiden im Gefängnis zu begegnen. Das Treffen fand in der Richard J. Donovan Correctional Facility in San Diego statt und stellte für den Schauspieler einen bewegenden Moment dar. "Ich hatte das Gefühl, dass sie mich mit offenen Armen empfangen würden", sagte Cooper über die Begegnung, bei der er eine sofortige Verbindung zu den Brüdern gespürt habe.

Der Schauspieler kann auf einen bemerkenswerten Weg in seiner Karriere zurückblicken, denn vor seinem Durchbruch mit der Netflix-Serie führte Cooper ein bodenständiges Leben. Er arbeitete in einer Eisdiele in Kalifornien und unterrichtete Yoga, um sich über Wasser zu halten. Diese Erfahrungen scheinen ihm eine gewisse Bodenhaftung verliehen zu haben, die auch heute, inmitten seines Erfolges, spürbar ist. Mit seiner Gabe, Emotionen authentisch zu transportieren, hat sich Cooper Koch mittlerweile einen Namen gemacht und ist von einem kleinen Job hinter der Theke hin zu großen Produktionen auf der Streaming-Plattform Netflix aufgestiegen.

Netflix Erik Menendez im Jahr 1993

Getty Images Javier Bardem, Cooper Koch, Nicholas Alexander Chavez, Chloë Sevigny, Ari Graynor, Nathan Lane

