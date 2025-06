Blackpink bereitet sich endlich auf ein neues Comeback vor

Die internationale K-Pop-Sensation Blackpink bereitet jetzt wohl ein großes Comeback vor. Am vergangenen Wochenende wurden die vier Musikerinnen beim Dreh eines neuen Musikvideos in Seoul gesichtet. YG Entertainment bestätigte am 9. Juni, dass die Dreharbeiten am 6. Juni begonnen hatten. Dies ist das erste vollständige musikalische Projekt der Gruppe seit über zwei Jahren und acht Monaten und wird mit Spannung von Fans auf der ganzen Welt erwartet. Details zum Veröffentlichungstermin und Konzept sind noch geheim, aber alles deutet auf eine baldige Rückkehr hin.

Das neue Musikvideo wird von einem renommierten internationalen Regisseur inszeniert und soll einen weiteren visuellen Meilenstein für Blackpink setzen, wie YG Entertainment ankündigte. "Es wird ein weiteres ikonisches visuelles Projekt sein, das die Identität und die musikalische Farbe von Blackpink einfängt." Die enorme Erwartungshaltung kommt nicht von ungefähr, denn jede Veröffentlichung der Band bricht bisherige Rekorde und setzt neue Maßstäbe in der K-Pop-Welt, wie allkpop berichtet. Ihre weltweite Popularität wächst dabei nicht nur als Gruppe, sondern auch durch die Soloaktivitäten der einzelnen Mitglieder.

Im Juli startet zudem die große Welttournee der Band, die 31 Konzerte in 16 Städten umfasst, darunter Los Angeles, Tokio und London. Nach der Tour-Ankündigung im Februar war die Vorfreude der Fans besonders groß. Mit ihrer Dynamik und den internationalen Erfolgen hat Blackpink sich längst zu einem globalen Phänomen entwickelt. Anfang des Jahres sorgten die Mitglieder auch individuell für Aufmerksamkeit: Kim Jisoo (30) veröffentlichte im Februar ihr Soloalbum "Amortage" und zeigte damit, dass die vier Musikerinnen sowohl als Gruppe als auch als Solokünstlerinnen zu begeistern wissen.

Getty Images Blackpink, 2019 in Seoul

Getty Images Die Blackpink-Mitglieder Jenny, Rosé, Lisa und Jisoo im April 2019

