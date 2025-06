Schneewittchen stürmt Disney+: Kino-Flop wird Streaming-Hit

Disneys Realverfilmung von Schneewittchen feiert überraschende Erfolge – zumindest auf Disney+. Seitdem das Märchen-Musical auf die Streamingplattform kam, hat es in 50 Ländern die Spitze der Charts erobert, wie FlixPatrol berichtet. Dieser unerwartete Erfolg kommt nur wenige Monate nach dem enttäuschenden Abschneiden des Films im Kino: Am 20. März 2025 startete "Schneewittchen" und spielte weltweit nur knapp 177,3 Millionen Euro ein. Damit blieb der Film deutlich hinter den Erwartungen.

Der Film, der mit einem Budget von 215 Millionen Euro produziert wurde, lockte trotz Hauptdarstellerin Rachel Zegler (24) und einer beeindruckenden Gal Gadot (40) als böser Königin nur wenige ins Kino. Offenbar hat das Streaming-Format für viele Zuschauer jedoch genau den richtigen Rahmen geboten. Gerade am Wochenende wird oft nach kinderfreundlicher Unterhaltung daheim gesucht. Das Märchen-Musical punktet laut Kritik mit prachtvoller Ausstattung und Kostümen, auch wenn die hinzugefügten Handlungsstränge laut filmstarts.de nicht alle überzeugten.

Dabei haftet "Schneewittchen" trotz der gestiegenen Popularität auf Disney+ weiterhin das Label des Kino-Flops an. Der Erfolg auf Disney+ dürfte besonders für das Studio eine Erleichterung sein. Mit den hohen Produktions- und Marketingkosten des Films entstand ein massives Minusgeschäft für das Studio. Aber auch andere Live-Action-Adaptionen von Disney kämpfen immer wieder mit einer durchwachsenen Resonanz. Der Erfolg von Filmen wie "Lilo & Stitch", die ebenfalls in diesem Jahr starteten, beweist jedoch, dass Disney nach wie vor die Kunst der Erzählung beherrscht – sei es im Kino oder am heimischen Bildschirm.

Getty Images Rachel Zegler und Gal Gadot bei den Oscars 2025 in Hollywood

Disney Rachel Zegler in "Schneewittchen", 2025

