Tom Beck und Chryssanthi Kavazi bekommen wieder Nachwuchs!

Was für eine süße Nachricht von Tom Beck (45) und Chryssanthi Kavazi (34)! Seit 2018 sind die beiden Schauspieler miteinander verheiratet. Im November 2019 erblickte ihr erstes Kind das Licht der Welt. Ihr kleiner Sohn hält die Eheleute ganz schön auf Trab und ist der ganze Stolz des Paares. Doch der Junge soll wohl kein Einzelkind bleiben: Jetzt verkünden Chryssanthi und Tom, dass sie wieder Eltern werden!

"Gute Neuigkeiten... und unser Herz springt vor Freude", schreibt die GZSZ-Darstellerin zu einem Foto auf Instagram, dass sie, Tom und ihr Sohn mit einer Zeitung zeigt. Darauf ist zu lesen, dass im Frühling 2024 ein "kleiner Beck" auf die Welt kommen wird. "Wir können es kaum erwarten, dich in unser Familie willkommen zu heißen", kann man dort zudem sehen. Auf dem Foto ist auch Chryssanthis Babybauch schon zu erkennen: Ihre Jeans trägt sie offen und lässt damit einen guten Blick auf ihre runde Körpermitte zu.

Die Fans in den Kommentaren freuen sich natürlich riesig mit der Familie und auch ihre Kollegen sind begeistert. "Jaaa! Herzlichen Glückwunsch mein Herz. Bald seid ihr zu viert und ich freue mich so so sehr für euch", schwärmt Valentina Pahde (29). Auch Jörn Schlönvoigt (37) oder Anna Adamyan (27) gratulieren entzückt.

Getty Images Tom Beck und Chryssanthi Kavazi im Juni 2023

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, Mai 2023

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi und Tom Beck

