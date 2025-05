Thema Handy: Mama Chryssanthi Kavazi teilt süße Anekdote

Chryssanthi Kavazi (36) sorgt mit einer charmanten Geschichte aus ihrem Familienalltag erneut für Lacher. Vor wenigen Tagen besuchte die Schauspielerin ein Samsung-Launch-Event in Berlin und plauderte dort mit RTL offen über den Umgang mit Technik in ihrer Familie. Ihr Sohn, gerade einmal fünf Jahre alt, hatte seine Mutter kürzlich dabei ertappt, wie sie eine schwierige Kinderfrage mithilfe ihres Smartphones und einer künstlichen Intelligenz beantwortete. Obwohl Chryssanthi betont, dass ein eigenes Handy für ihren Sohn absolut tabu sei, konnte sie nicht verhindern, dass ihr cleverer Nachwuchs genau mitbekam, wie sie sich in der digitalen Welt zurechtfindet – und den Spieß kurzerhand umdrehte.

Im Gespräch auf dem Event erzählte Chryssanthi, dass ihr Sohn in letzter Zeit immer mehr herausfordernde Fragen stellt und Insiderwissen über den Familienalltag sammelt. Als sie eine besonders knifflige Frage nicht beantworten konnte, zog sie sich heimlich mit ihrem Smartphone zurück, um den digitalen Helfer zu befragen. Doch der Fünfjährige hatte das Manöver genau beobachtet – und ließ sich das fürs nächste Mal nicht nehmen. "Mama, frag doch einfach mal dein Smartphone, vielleicht kann das uns eine schnelle Antwort geben", schlug er beim nächsten Mal vor. Die Schauspielerin schmunzelte und zeigte sich beeindruckt von der Schlagfertigkeit und Aufmerksamkeit ihres Sohnes.

Bereits in der Vergangenheit sprach Chryssanthi offen über die Tücken und Überraschungen des Mamaseins. Im Interview mit demselben Magazin berichtete sie, wie oft sie an ihre Grenzen stößt, wenn sie allein mit beiden Kindern zu Hause ist und alles gleichzeitig managen muss. Ihr Mann Tom Beck (47) ist dabei häufig beruflich eingespannt, sodass jede Alltagssituation neue Herausforderungen bereithält. Chryssanthi lässt ihre Community gerne an diesen ehrlichen, manchmal chaotischen, aber stets herzerwärmenden Einblicken in ihre Familie teilhaben.

Instagram / tombeckphotos Chryssanthi Kavazi und Tom Beck mit ihrem Nachwuchs

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi und ihre Tochter im Mai 2024

