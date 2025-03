So lernten sich Tom Beck und Chryssanthi damals kennen

Chryssanthi Kavazi (36) und Tom Beck (47), seit zehn Jahren eines der Traumpaare der deutschen Unterhaltungsbranche, haben jetzt spannende Einblicke über ihr erstes Kennenlernen gegeben. Bei der Kochshow Grill den Henssler erzählte Tom, dass es nicht am Set, sondern in einem Club in Köln gefunkt habe – genauer gesagt in der Ivory Lounge, die es damals noch gab. "Wir wurden einander vorgestellt", erinnerte sich der Schauspieler auch an die Hilfe einer Bekannten. Trotz des vielversprechenden ersten Treffens sei es jedoch zunächst zu keinem Kuss gekommen, denn schon am nächsten Tag sei Tom mit seinen Freunden nach Mallorca geflogen.

Wie Tom weiter verriet, sei es nicht seine Idee gewesen, Chryssanthi direkt anzusprechen. Das habe er sich anfangs gar nicht getraut. Daher habe eine gemeinsame Bekannte namens Katrin kurzerhand die Initiative übernommen und die beiden einander vorgestellt. Im Podcast "Brez’n mit Zaziki" scherzte der Schauspieler: "Ich hab mich nur erkundigt, und sie hat dann gesagt: 'Komm, ich stelle euch mal vor.'" Obwohl die Funken an jenem Abend sofort sprühten, bewies Tom Geduld. Seinen Humor ließ er dabei nicht missen: "Ich bin doch kein Typ für die erste Nacht", erzählte er augenzwinkernd.

Heute sind Chryssanthi, die man aus ihrer Rolle bei GZSZ kennt, und Tom ein echtes Traumpaar in der Promiwelt. Neben der Schauspielerei widmet sich Tom auch seiner Musikkarriere, während Chryssanthi mit ihrem griechischen Charme und ihrem Talent in der deutschen Schauspielszene eine feste Größe ist. Privat wirken die beiden glücklich und bodenständig, ein Paar, das sich immer noch genauso für einander begeistert zeigt, wie beim ersten Kennenlernen. Solche Geschichten machen deutlich, dass manchmal ein bisschen Hilfe von außen und eine Prise Geduld reichen, um die große Liebe zu finden.

Instagram / tombeckphotos Chryssanthi Kavazi und Tom Beck

Instagram / tombeckphotos Chryssanthi Kavazi und Tom Beck, Schauspieler-Paar

