Diese Bedeutung hat Shaggy's Song "It wasn't me" wirklich!

Das wissen wohl die wenigsten! Shaggy (55) gelang es vor 23 Jahren erstmals mit einem seiner erfolgreichsten Hits an die Spitze der Charts zu kommen. Die Rede ist von keinem geringeren Reggae-Pop-Mix als "It wasn't me", der noch heute für ausgelassene Stimmung und gefüllte Tanzflächen sorgt. Allerdings stellt der jamaikanisch-amerikanische Rapper nach mehr als zwei Jahrzehnten klar, dass die wahre Bedeutung des Songs immer missverstanden wird. "It wasn't me" ist eigentlich ein Anti-Cheating-Song!

Zu Beginn des Songs rät Shaggy seinem Freund, der angeblich beim Techtelmechtel mit der Nachbarsfrau von seiner Freundin erwischt wurde: "Sag ihr einfach, du warst es nicht." Sein Kumpel möchte sich jedoch für den Schmerz entschuldigen, den er auslöste. "Jeder hört nur auf mein 'Ich war's nicht'. Aber er ist eigentlich ein Anti-Betrug-Song", berichtet Shaggy im Interview mit People. Da sich das Lied kaum einer bis zum Ende anhöre, verstehe jeder, der Song sage, es sei ok zu betrügen. Man solle es einfach abstreiten. Die Strophen des Kumpels sollen jedoch auf die bessere und richtige Entscheidung verweisen – Fehler eingestehen und um Entschuldigung bitten.

Dass der Song eben genau wegen seiner vermeintlichen Bedeutung bei den Fans so gut ankam, ist dem 55-Jährigen bewusst. Das Missverstehen habe dem Song über all die Jahre hinweg geholfen. "Die Leute haben diese ganzen Probleme mit dem Fremdgehen. Das Schöne daran ist, dass man jung, alt, schwarz, weiß, heterosexuell, schwul oder was auch immer sein kann – es ist immer nachvollziehbar", meint Shaggy.

Getty Images Sänger Shaggy

Getty Images Sänger Shaggy, Mai 2022

Getty Images Rapper Shaggy

