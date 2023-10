"Richtiges Trauma": Laura Steinert hatte krassen Sexunfall!

Laura Steinert plaudert aus dem Nähkästchen! In Sachen Sex nimmt die Reality-TV-Bekanntheit kein Blatt vor den Mund – deshalb ist sie beispielsweise auch Teil der experimentierfreudigen Datingshow "Playdate – Lust auf Fetisch?" oder postet gerne heiße Fotos von sich im Netz. Doch im Bett läuft bei der Ex von Daniele Negroni (28) trotzdem nicht immer alles rund: Gegenüber Promiflash berichtet Laura von einem schmerzhaften Sexunfall!

Im Promiflash-Interview bei der Venus-Party Visit-X: Night of the Nights verrät sie, dass beim Sex mit ihrem damaligen Partner etwas gehörig schiefging: "Er hat er ein bisschen zu schnell gemacht und ist aus Versehen mit voller Wucht ins falsche Loch rein. Und das tat richtig weh!" Laura wird bei dem missratenen Schäferstündchen sogar so verletzt, dass sie heftig blutet. "Seitdem habe ich ein richtiges Trauma davon", führt sie aus.

Doch auch andere erotische Grenzen hat Laura: Sie würde öffentlich nicht ganz blankziehen. "OnlyFans ist mir ein bisschen zu krass, muss ich sagen. [...] Also ich möchte nicht zu viel von mir preisgeben", stellt sie klar. Die Tätowiererin zeige sich höchstens oben ohne, bei mehr ziehe sie aber eine klare Linie.

Instagram / inked_zombieprincess Laura Steinert im Oktober 2023

Instagram / inked_zombieprincess Laura Steinert, Juli 2023 in Berlin

Instagram / inked_zombieprincess Laura Steinert, Reality-Darstellerin

