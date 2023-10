Langzeit-Single: Laura Steinert hat Probleme beim Daten!

Bei Laura Steinert will es mit der Liebe einfach nicht klappen. Bis 2021 war sie mit Daniele Negroni (28) zusammen gewesen. Die Tätowiererin und ihr Partner nahmen gemeinsam bei #CoupleChallenge teil – dabei rastete der Sänger vor der Kamera mehrfach aus und behandelte Laura nicht unbedingt gut. Seit der Trennung ist es ruhig in ihrem Liebesleben geworden: Promiflash verrät Laura, dass sie große Probleme beim Daten hat!

"Es ist ganz schwierig heutzutage. Es hapert auf jeden Fall an den Männern. Das ist ganz schlimm. Die meisten haben Bindungsängste oder sie wollen keine Beziehung, sie wollen nur Spaß", erklärt sie im Promiflash-Interview auf der Venus-Party Visit-X: Night of the Nights. Laura habe es auch schon mit der Online-Dating-App Tinder versucht – doch sei auch da erfolglos gewesen: "Ich lerne halt viele Männer kennen, aber es ist keiner dabei, wo ich sage: Wow, den möchte ich unbedingt mehr kennenlernen."

Inzwischen hat die Influencerin auch von kurzen Bettgeschichten Abstand genommen. "Früher habe ich einige One-Night-Stands gehabt. Aber es bringt einem einfach nicht dasselbe Gefühl, als wenn du mit einer Person schläfst, für die du was empfindest", stellt sie klar.

Anzeige

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni, Sänger

Anzeige

Instagram / inked_zombieprincess Laura Steinert, Juli 2023 in Berlin

Anzeige

Instagram / inked_zombieprincess Laura Steinert, #CoupleChallenge-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de