Daniele Negroni (25) und seine Freundin Laura Steinert hatten vor einigen Monaten in der TV-Show #CoupleChallenge für ordentlich Trubel gesorgt: Der einstige DSDS-Kandidat war nämlich vor laufender Kamera ausgerastet, hatte mit Beleidigungen um sich geworfen und laut geschrien. Zwar hatte er sich nach der Sendung für sein Verhalten öffentlich entschuldigt, doch sein Benehmen hat offenbar auch seine Partnerin schockiert und stark mitgenommen. Und davon hat sich die Beziehung offenbar auch nicht mehr erholt: Daniele und Laura haben sich getrennt!

Diese traurige Nachricht verkündete Daniele jetzt im Gespräch mit Pierre van Hooven im Podcast "Die Chaos WG". Der Musiker und seine Freundin hätten schon nach "#CoupleChallenge" eine Beziehungspause eingelegt, jedoch gemerkt, dass sie nicht ohneeinander können. "Aber es war nie wieder so wie vor '#CoupleChallenge'", erklärte der 25-Jährige und berichtete schließlich von der Trennung vor ein paar Wochen: "Langer Rede kurzer Sinn, wir haben uns dann halt getrennt. Wir sind jetzt auseinandergegangen."

Das Liebes-Aus habe er zunächst einige Wochen geheim gehalten, da ihn die Trennung sehr mitgenommen habe. "Ich habe mich eingekauert bei mir zu Hause, habe viel in meinem Studio gesessen und Musik gemacht – und mich auch oft gefragt, was ich vielleicht falsch gemacht habe", beschrieb er die schwere Zeit und betonte: "Ich glaube und ich weiß, ich werde in meinem ganzen Leben nie wieder eine so tolle Frau finden. Das war ein Riesenfehler von mir."

TVNow Daniele Negroni bei "#CoupleChallenge"

TVNOW Daniele Negroni mit Freundin Laura

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni im Oktober 2020

