Daniele Negroni (25) ist wieder Single. Das gab der einstige DSDS-Zweitplatzierte nun völlig überraschend in dem Podcast "Die Chaos WG" mit Pierre van Hooven und Marv bekannt. Nicht mal ein Jahr nach ihrem süßen Liebes-Outing ist zwischen dem Sänger und der Tätowiererin Laura Steinert schon wieder Schluss. Der Grund: Bereits durch ihre Teilnahme an der TVNow-Show #CoupleChallenge hatte ihre Beziehung erste Risse bekommen. Nachdem Daniele dann an einem weiteren Dreh für eine Realityshow teilgenommen hatte, folgte das Beziehungsaus! "Ich weiß, ich werde in meinem ganzen Leben nie wieder eine so tolle Frau finden, das war ein Riesenfehler von mir", erklärte Daniele geknickt.

