Daniele Negronis Ex: Fabio De Pasquale ist wieder vergeben!

Liebesnews von Fabio De Pasquale! Mit seiner Ex Mrs.Marlisa ist er durch Temptation Island bekannt geworden. Den Treuetest hatten sie damals zwar bestanden, trotzdem zerbrach ihre Beziehung. Seitdem hatte der Realitystar eher weniger Glück in der Liebe – dafür aber umso mehr im Spiel. Tatsächlich gewann er diese Staffel von All Star Shore und somit 150.000 Dollar. Und jetzt hat Fabio auch wieder sein Herz verschenkt!

Auf Instagram überrascht der B:Real-Star seine Fans mit diesem Posting: Fabio küsst Laura Steinert und offenbart damit, dass die beiden in einer Beziehung sind! "Mit dir hat mein Herz endlich ein Zuhause gefunden. Ich bin stolz, dich an meiner Seite zu haben", schreibt er zu einem Kussbild. Laura dürfte einigen als die Ex von DSDS-Star Daniele Negroni (28) bekannt sein. Gemeinsam hatten sie an der ersten Staffel #CoupleChallenge teilgenommen.

Erst im Oktober betonte die Tattooliebhaberin gegenüber Promiflash, wie schwer es sei, jemanden zu daten: "Es ist ganz schwierig heutzutage. Es hapert auf jeden Fall an den Männern. Das ist ganz schlimm. Die meisten haben Bindungsängste oder sie wollen keine Beziehung, sie wollen nur Spaß." Mit Fabio hat Laura nun wohl den Richtigen gefunden.

Anzeige

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, Realitystar

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Fabio, "Temptation Island"-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / inked_zombieprincess Laura Steinert, Juli 2023 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de