Bestätigt: Es ist dritter Teil von "Hocus Pocus" in Arbeit!

Es ist offiziell! Der Halloween-Klassiker Hocus Pocus darf bereits seit 1996 im Oktober nicht auf der Watchlist von Gruselfans fehlen. Als Hexen begeistern in dem Streifen die drei Schauspielerinnen Bette Midler (77), Sarah Jessica Parker (58) und Kathy Najimy. Im vergangenen Jahr gab es dann den ultimativen Knaller: Die drei Protagonistinnen setzten sich für eine Fortsetzung erneut ihre Hexenhüte auf. Nun ist auch noch ein dritter Teil von "Hocus Pocus" in Arbeit!

"Wir sind noch immer in der Handlungsphase, wir arbeiten noch daran", verrät Drehbuchautorin Jen D'Angelo im Interview mit Entertainment Weekly. Im Fokus soll dieses Mal Hannah Waddinghams (49) Charakter als Hexenmutter stehen. "Es hat Spaß gemacht, wieder in die Welt einzutauchen und es gibt so viele Richtungen, in die man gehen kann und so viele Charaktere, die es zu erforschen gibt. Wir haben bisher bloß an der Oberfläche von Hannah Waddinghams Hexenmutter gekratzt", erzählt sie weiter. Welche Schauspieler für das Projekt zurückkehren werden oder wann es erscheinen soll, steht bislang noch nicht fest.

Für "Hocus Pocus 2" sind bereits die Hauptdarstellerinnen in ihren Rollen zurückgekehrt. Aber es gab auch so einige neue Gesichter in den Reihen, darunter "Arrested Development"-Star Tony Hale sowie Gossip Girl-Darstellerin Whitney Peak, Lilia Buckingham, Teen Wolf-Star Froy Gutierrez (25) und Taylor Henderson.

Sarah Jessica Parker im Oktober 2023

Hannah Waddingham, Schauspielerin

Froy Gutierrez, 2023

