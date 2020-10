Bette Midler (74) lässt die Herzen ihrer Fans höherschlagen! Gemeinsam mit Sarah Jessica Parker (55) und Kathy Najimy sorgte die US-Schauspielerin 1993 für Grusel pur: In dem Halloween-Klassiker "Hocus Pocus" kehren die drei als Hexen Winifred, Sarah und Mary Sanderson nach ihrer Hinrichtung zurück – und stellen die Welt in Salem auf den Kopf. Fast 30 Jahre nach dem Filmerfolg erfreuen die Darstellerinnen die Liebhaber nun mit einer coolen Reunion: Bette, Sarah und Kathy kehren als Sanderson-Schwestern zurück!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Bette Mitte Oktober mehrere Schnappschüsse des Treffens: In ihren traditionellen Hexenkostümen posieren die drei Frauen vor einem Blue-Screen. Doch geht es hier um einen weiteren Filmdreh? Nein – das löste Bette in der Beschreibung auf: Für ein virtuelles Charity-Event des New York Restoration Projects schmissen sich die drei erneut in ihre Verkleidung. Der Spaß soll am 30. Oktober auf dem Portal Hulu gesendet werden – Tickets kosten 10 Dollar.

Doch auch die Hoffnung auf eine "Hocus Pocus"-Fortsetzung stehen nicht schlecht: Erst kürzlich gab es Schlagzeilen, Disney wolle das Sequel produzieren. Und auch Bette erklärte bereits, gerne ein Teil davon zu sein: "Ich kann es kaum erwarten, [wieder] zu fliegen!"

Getty Images Bette Midler, Schauspielerin

ActionPress Bette Midler und Omri Katz im Film "Hocus Pocus"

United Archives GmbH/ Action Press Bette Midler als Winifred in "Hocus Pocus"

