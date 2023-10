Gruselstimmung: Das sind die besten Horrorfilm-Klassiker

Im Oktober kehrt endlich wieder die gruselige Jahreszeit ein! Um so richtig in Halloween-Stimmung zu kommen, dürfen schaurige Filme natürlich nicht fehlen. Promiflash fasst die beliebtesten Horror-Klassiker für euch zusammen: Platz drei belegt der Slasher-Streifen "Scream", der besonders mit lustigen Szenen überzeugt. An zweiter Stelle steht "Hocus Pocus – Drei zauberhafte Hexen", mit Sarah Jessica Parker (58). Das Rennen macht der Klassiker "Halloween – Die Nacht des Grauens" mit Jamie Lee Curtis (64).

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de