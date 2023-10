Star-Drummer von Ariana Grande und Justin Bieber ist tot

Sie zollen ihrem lieben Freund Tribut! Aaron Spears ist tot. Der Schlagzeuger, der unter anderem Weltstars wie Ariana Grande (30), Justin Bieber (29) oder Usher (45) auf der Bühne mit seiner Rhythmuskunst begleitete, ist am Montag im Alter von 47 Jahren verstorben. Die Todesursache ist bisher unbekannt. Der für einen Grammy nominierte Musiker wird nun von den Sängern mit netten Worten und schönen Erinnerungen verabschiedet. Justin und Ariana zeigen im Netz ihr Mitgefühl!

Im Jahr 2017 tourten die "7 Rings"-Interpretin und der Profi-Schlagzeuger gemeinsam für ihre "Dangerous Woman Tour" um die Welt. In ihrer Instagram-Story lässt sie Fans an ihrem Verlust teilhaben: "Ich kann es nicht fassen. Wir hatten so ein unglaubliches Glück, Aaron zu kennen. Er war das absolut hellste Licht eines menschlichen Wesens. Ich fühle mich so geehrt und bin dankbar, dass sich unsere Wege gekreuzt haben und dass wir so viel Zeit miteinander verbracht haben."

Auch Justin ist über das plötzliche Ableben seines Bandmitglieds traurig. Er teilt in seiner Story ein Video, in dem er mit einem anderen Schlagzeuger Ushers Lied "Bad Girl" spielt – bei der Originalversion des Hits spielte Aaron das Schlagzeug. Dazu schreibt er: "Wir haben einen tollen Mann und eine tolle Inspiration für alle Schlagzeuger verloren. Wir beten für deine Familie und deine Geliebten, du bleibst uns immer in Erinnerung und wir feiern dich."

Instagram / aspears Schlagzeuger Aaron Spears

Instagram / aspears Aaron Spears, Schlagzeuger für Ariana Grande

Instagram / aspears Aaron Spears und seine Partnerin

