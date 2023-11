Ballermann-Star Ikke Hüftgold kündigt sein Karriereende an!

Er macht Schluss! Ikke Hüftgold (47) gehört zu den größten Stars am Schlagerhimmel. Mit Hits wie "Dicke Titten, Kartoffelsalat" oder "Ich schwanke noch" sang er sich in die Herzen seiner Fans. Zwischenzeitlich galt er sogar als meistgebuchter männlicher Künstler aus Deutschland. Seit fast 15 Jahren steht der Partysänger im Rampenlicht, doch damit scheint es bald vorbei sein. Ikke kündigt nun sein baldiges Karriereende an!

Gegenüber Schlager.de verkündet Ikke, der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel heißt, dass seine anstehende Tour die letzte sein wird. "Es wird mein großes musikalisches Finale", erklärt der Musiker im Interview. "Ich habe mit meinem Team eine unglaubliche Zeit hinter mir. 15 Jahre ging es stetig nur bergauf", lässt der Sänger seine Erfolge Revue passieren. Für Ikke sei das nun der beste Zeitpunkt, um über ein Karriereende nachzudenken.

Neben seiner Tour will sich der Musiker noch einem anderen letzten Projekt widmen. Nächstes Jahr möchte er erneut sein Glück beim Vorentscheid für den Eurovision Song Contest versuchen. Bereits in diesem Jahr nahm der Ballermann-Star am Wettbewerb teil, verlor jedoch knapp gegen die Band Lord of the Lost.

Matthias Distel, Sänger

Ikke Hüftgold, Ballermann-Star

Ikke Hüftgold in seiner Dokumentation "Die Summerfields"

