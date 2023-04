"Bumsbar"-Musikvideo: Ikke Hüftgold hängt als Jesus am Kreuz

Ikke Hüftgold (46) haut wieder einen raus! Im März 2022 veröffentlichten DJ Robin und Schürze den Partyschlagerhit "Layla". Produziert wurde der Song unter anderem von Ikke Hüftgold. Das Lied ging völlig durch die Decke und wurde nicht nur am Ballermann rauf- und runtergespielt. Jetzt veröffentlichte Ikke mit DJ Robin und Schürze seinen nächsten Track – und der könnte ähnlich für Aufruhr sorgen wie "Layla"...

"Layla" wurde damals von gewissen Veranstaltern sogar verboten, weil der Songtext angeblich zu sexistisch sein soll. Jetzt legte Matthias seinen Finger in eine andere Wunde: die Kirche. Für das Musikvideo zu "Bumsbar" verkleidete sich der 46-Jährige als Jesus Christus und ließ sich sogar in einer Kirche an ein Kreuz hängen. Außerdem sind in dem Video, das unter anderem auf YouTube zu sehen ist, mehrere Nonnen und ein Priester zu sehen – die Gläubigen verhalten sich hier jedoch alles andere als fromm!

Ob Ikke hier mit einer ähnlichen Kritik rechnen kann wie bei "Layla"? Im Netz feiern die Fans des Partyschlagersängers den Song bisher aber total ab. "Ikke, Meister des Partyschlagers. Matthias, menschliches Vorbild. Ein Mensch, der in sämtlichen Ebenen des Lebens einfach eine Legende ist", schwärmte ein Hörer von dem ehemaligen Promi Big Brother-Bewohner. Andere prophezeiten, dass "Bumsbar" ähnliche Erfolge wie "Layla" erzielen werde. "Platz eins wochenlang wie 'Layla' wünsche ich euch damit", meinte ein Fan.

Summerfield Records Ikke Hüftgold als Jesus

Summerfield Records Ikke Hüftgold im Musikvideo zu "Bumsbar"

Summerfield Records Musikvideo "Bumsbar" mit Ikke Hüftgold

