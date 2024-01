Ikke Hüftgolds Album klettert auf Platz eins der Charts!

Ikke Hüftgold (47) startet das neue Jahr direkt mit einem riesengroßen Meilenstein! Der deutsche Musiker hat sich im Laufe seiner Karriere einen Namen als Partyschlagersänger gemacht: Besonders am Ballermann ist der gebürtige Limburger mit seinen Hits wie beispielsweise "Dicke Titten, Kartoffelsalat" und "Rhein, Inn, Main, Po" sehr erfolgreich. Jetzt gelingt ihm auch im Mainstream ein Triumph: Als erster Ballermann-Star belegt Ikke mit seinem Album namens "Nummer eins" den ersten Platz der Charts!

Diesen großen Erfolg feiert der Sänger auf seinem Instagram-Profil. "Die erste Album-Nummer-eins der deutschen Musikgeschichte aus dem Genre Partyschlager", freut sich Matthias Distel – wie Ikke mit bürgerlichem Namen heißt – auf der Fotoplattform. Zudem blickt er auf total emotionale Art und Weise an die Anfange seiner Karriere zurück: "Was vor 15 Jahren mit einer Wette begann, findet heute seinen vorläufigen Höhepunkt!"

Auf Platz zwei der deutschen Album-Charts landen die ehemaligen ESC-Teilnehmer Lord of the Lost mit ihrer Platte "Weapons of Mass Seduction". Die Rocker nehmen es dem Ballermannstar aber nicht übel. "Wir gratulieren von Herzen", schreiben die Mitglieder von Lord of the Lost in der Kommentarspalte von Ikkes Social-Media-Beitrag.

Ikke Hüftgold, Ballermann-Star

Ikke Hüftgold in seiner Dokumentation "Die Summerfields"

Lord of the Lost, Rockband

