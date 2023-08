Ikke Hüftgold macht ernst: Er bewirbt sich wieder beim ESC

Ikke Hüftgold (46) lässt nicht locker! Der Partysänger hatte es in diesem Jahr dank eines TikTok-Votings in den deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contests geschafft. Doch dort musste er sich knapp gegen die Band Lord of the Lost geschlagen geben, die am Ende zum Wettbewerb nach Liverpool gefahren ist und der Bundesrepublik den letzten Platz bescherte. Ikke hatte bereits angekündigt, das im nächsten Jahr besser machen zu wollen. Jetzt will er sich wirklich bewerben!

"Ich weiß, viele haben gehofft, ich werde es nie wieder tun. Über TikTok habe ich mich reingeschlichen in diesen Wettbewerb", erzählt der "Layla"-Produzent auf Instagram. Doch seine Community habe entschieden: In seiner Story stimmten von den insgesamt 38.773 Teilnehmern stolze 93 Prozent für einen weiteren ESC-Versuch. "Jetzt warte ich auf die Bewerbungsunterlagen und dann kann es losgehen. Der Song ist nämlich schon fertig und wenn das mit dem NDR nicht klappt für Deutschland, dann trete ich für ein anderes Land an und das garantiere ich euch", verspricht er seinen Fans.

Seine diesjährige Teilnahme sieht Ikke nicht nur wegen sich selbst, sondern auch wegen des zuständigen Senders gescheitert. "Ich bin gespannt, was sich der NDR einfallen lassen wird, um meine erneute Bewerbung zu verhindern", gibt er in einer Pressemitteilung seiner Firma Summerfield Group bekannt. Schließlich hatte er der Rundfunkanstalt Manipulation vorgeworfen. Sollte es mit einer weiteren Bewerbung klappen, ist sich der Ballermann-Star sicher: "Wenn ich den Vorentscheid gewinne, dann landen wir im Finale auf einem der vorderen Plätze."

Anzeige

Getty Images Lord of the Lost, ESC-Teilnehmer 2023 für Deutschland

Anzeige

Getty Images Ikke Hüftgold, Ballermann-Star

Anzeige

NDR/Marc Bremer Ikke Hüftgold

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de