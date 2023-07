"Wie ein Tampon": Ikke Hüftgold singt über Damenhygiene!

Er begibt sich auf neues Terrain! Matthias Distel gehört unter seinem Künstlernamen Ikke Hüftgold (46) zu einem der erfolgreichsten Partyschlagersänger Deutschlands. Aber auch auf Mallorca wurde der Musikproduzent am Ballermann zur absoluten Kultfigur. Dennoch polarisieren seine Songs immer wieder in der Öffentlichkeit. Mit "Layla" und "Bumsbar" sorgte der gebürtige Limburger für Aufruhr. In wenigen Tagen erscheint sein neuer Hit – und in dem singt Ikke jetzt von Tampons und Co.!

Am 14. Juli erscheint Ikkes neuer Song "Tampon" auf dem Markt. Darin fordert der Partyschlagersänger zusammen mit dem Hamburger Musiker Balek mehr Aufmerksamkeit für Damenhygieneartikel. Passend zur Thematik verwandeln sie sich in das längliche Hygieneprodukt – als Duo Tam und Pon. "Ich nehme Flüssigkeit auf wie ein Tampon, und ich weiß, dass ich einmal im Monat rankomm'", singt der 46-Jährige unter anderem im Lied.

Und wie kommt das Songthema bei Ikkes Community an? Die Meinungen seiner Fans sind wie immer zwiegespalten. "Wäre cool, wenn ihr mit dem Song anstrebt, das Frauen die Hygieneartikel kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen", schreibt einer unter einem neuen Instagram-Beitrag des Schlagerstars. Ein anderer Follower scherzt: "Oh Gott. Immer wenn ich denke: 'Schlimmer geht's nicht mehr!', legst du noch mal nach..."

Instagram / ikkehueftgold Ikke Hüftgold, Partyschlagersänger

Instagram / ikkehueftgold Ikke Hüftgold, Ballermann-Star

Getty Images Ikke Hüftgold beim ESC-Vorentscheid

