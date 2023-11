Mit zehn Jahren: North West alleine auf Cover eines Magazins

Was für eine Ehre! North West (10) steht schon seit ihrer Geburt in der Öffentlichkeit – als erstes Spross von Kim Kardashian (43) und Kanye West (46) hatten Fans ihr Leben von Beginn an mitverfolgen können. In einem ersten Interview der Zehnjährigen gab sie kürzlich preis, das nicht immer toll zu finden. Besonders an Paparazzi-Aufnahmen störe sie sich. Wenn sie freiwillig vor die Kamera treten kann, gefalle ihr das aber ziemlich gut – und nun darf North alleine das Cover eines Magazins zieren!

Dabei handelt es sich um i-D – eine britische Modezeitschrift, in der auch Musik und Jugendkultur thematisiert werden. Im Interview verrät North außerdem, was für sie das Beste daran ist, sie zu sein: "Ich darf Basketball spielen. Einfach alles. Ich darf zu den Halloween-Horror-Nights gehen." Besonders der Ballsport bedeute ihr ziemlich viel – sie sehe Basketball nicht als Hobby, sondern als Lebensstil.

Doch nicht nur der Sport bedeutet dem Nachwuchsmodel viel – sie begeistert auch als Künstlerin. In der Vergangenheit veröffentlichte ihre Mutter einige Fotos von Norths Landschaftsgemälden. Dafür war sie zwar kritisiert worden, da die Gemälde angeblich nicht von ihrer Tochter sein könnten. Doch vor wenigen Tagen zeigte Kim erneut ein Gemälde ihres Kindes und schrieb: "Norths neues Gemälde."

Instagram / kimkardashian North West und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian North West in Mailand im Oktober 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West im September 2023

