Neue EP: Kanye West und King Combs vereinen sich für Diddy

Kanye West (48) und King Combs (27) haben für den neuen Überraschungs-Release "Never Stop" zusammengearbeitet, um P. Diddy (55) musikalisch zu unterstützen. Die EP wurde am Freitag veröffentlicht und hebt sich besonders durch die Beteiligung von Kanyes Tochter North West (12) hervor. Auf dem Eröffnungssong "Lonely Roads" liefert die 12-Jährige TMZ zufolge eine beeindruckende Performance, bei der sie sowohl rappt als auch den Refrain singt. Das Projekt wurde von Kanye produziert und ist eine Hommage an Diddys bekannten Slogan "Can't Stop, Won't Stop".

Der junge Rapper King Combs geht auf dem Album mit scharfen Texten in die Offensive. Besonders gegen Kritiker seines Vaters findet er klare Worte, unter anderem auf dem Track "People Like Me". Hier äußert er: "Mein Vater ist ein Gauner, ich kann nichts dafür, dass dein Vater arm ist." Darüber hinaus widmet King Combs einen Song seiner verstorbenen Mutter Kim Porter (✝47) und fügt so persönliche und emotionale Akzente in das Werk ein. "Never Stop" zeigt nicht nur musikalisches Talent, sondern auch eine kämpferische Haltung in einer schwierigen Zeit für Diddy, der derzeit mit schweren juristischen Anschuldigungen kämpft.

P. Diddy sieht sich derzeit mit schweren Vorwürfen konfrontiert – in einem laufenden Verfahren geht es unter anderem um mutmaßlichen Menschenhandel und Erpressung. Während große Player der Musikindustrie wie Universal Music versuchen, sich von der Angelegenheit zu distanzieren, zeigt sich Diddys Familie eng an seiner Seite. Dass Kanye und sein Sohn King Combs ihm ausgerechnet jetzt ein musikalisches Denkmal setzen, wirkt wie ein Akt der Loyalität – ist zugleich aber auch ein riskantes Signal. Währenddessen wirft der Rechtsstreit weiterhin einen Schatten auf die Karriere des einst gefeierten Musikmoguls – auch wenn er in seinem engsten Kreis auf Rückhalt zählen kann.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: King Combs und Kanye West

Getty Images P. Diddy und sein Sohn King Combs, MTV Video Music Awards 2023

Getty Images P. Diddy und Kanye West performen 2016 in New York

