Kim Kardashian zeigt Tochter North Met-Gala-Vorbereitung

North West (11) durfte ein bisschen Met Gala-Luft schnuppern. Eigentlich ist die Tochter von Kim Kardashian (44) und Kanye West (47) noch zu jung für das berühmte Fashion-Event – die Altersgrenze erlaubt nämlich nur Gäste ab 18 Jahren. Mama Kim bringt ihre Tochter trotzdem ganz nah ran. In TikTok-Videos hält North nicht nur die Vorbereitung ihrer Mutter fest, sie konnte sogar im Auto mit zum roten Teppich fahren. Der besondere Look durfte aber trotzdem nicht fehlen. Während Kim sich passend zum Motto "Superfine: Tailoring Black Style" in schwarzes Leder hüllte, trat die Elfjährige gewohnt lässig auf: Sie trug bei der Fahrt weite Shorts und die passende Jacke mit schwarz-weißem Fleckenmuster.

Auf dem roten Teppich posierte Kim dann aber doch alleine. Dass North das ganze Event besuchen durfte, ist aufgrund der strengen Regeln unwahrscheinlich. Gute Gesellschaft hatte ihre Mutter dennoch, denn immerhin war sie nicht der einzige Gast aus dem Kardashian-Jenner-Clan. Ihre beiden Halbschwestern Kylie (27) und Kendall Jenner (29) waren ebenfalls vor Ort. Kylie zog in einem engen Kleid mit gefährlich tiefem Ausschnitt und hohem Beinschlitz die Blicke auf sich, während Kendall sich für eine schlichtere, dunkelgraue Robe mit tiefem V-Ausschnitt entschied. Der Rest der berühmten TV-Familie blieb dem Event dieses Mal allerdings fern.

Die Met Gala kam für Kim und vermutlich auch North wohl gerade richtig. Immerhin befindet sich die Unternehmerin derzeit in einer Auseinandersetzung mit ihrem Ex Kanye. Der Rapper wurde in den vergangenen Wochen nicht müde, seine Ex-Frau wegen des Sorgerechts zu kritisieren. So behauptete er unter anderem, North' jüngeren Bruder Saint (9) seit über einem Jahr nicht mehr gesehen zu haben und auch die anderen drei Kinder nicht regelmäßig sehen zu dürfen. Das soll aber nicht der Wahrheit entsprechen. "Kanye kann die Kinder sehen, wann immer er will, es gibt keine Einschränkungen", betonte eine Quelle aus Kims Umfeld gegenüber Daily Mail.

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala, Mai 2025

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

