Shitstorm: North West (11) besuchte das Coachella alleine

North West (11) postete bei TikTok stolz Videos, die sie mit ihren Freunden auf dem Coachella Festival zeigen. Ihre Eltern Kim Kardashian (44) und Kanye West (47) sind aber weit und breit nicht zu sehen. Und genau das ist vielen Netz-Usern ein Dorn im Auge: Auf Reddit wird bereits fleißig diskutiert, ob North mit elf Jahren nicht ein wenig zu jung ist, um ohne einen Erwachsenen auf ein Festival zu gehen. "Sie wüssten nicht, was für Kinder angemessen ist, wenn es ihnen ins Gesicht klatschen würde", wettert ein User. Ein anderer meint, dass vor allem Kim sich ihrer Aufsichtspflicht entzieht: "Kim benutzt das Coachella als Kindertagesstätte, was ich sehr lustig finde."

Aber nicht nur die Tatsache, dass North trotz ihres jungen Alters aufs Coachella gehen darf, wird von den Nutzern kritisiert. Auch ihre Outfitwahl ist für viele nicht angemessen. "Tut mir leid, wenn ich mich jetzt wie eine rückschrittliche Tante anhöre, aber sie ist zu jung, um sich so anzuziehen und zu schminken. Vergesst das Coachella, ich frage mich, was in Kims Kopf vorgeht, wenn sie ihre Tochter indirekt wie eine Erwachsene handeln und aussehen lässt", schreibt ein sichtlich besorgter Nutzer. Ein weiterer ist auf den Kommentar hin sicher: "Kim kann es kaum erwarten, dass sie mit North Geld verdienen kann, das geht ihr durch den Kopf!" Für das Festival suchte North sich einen speziellen Look aus Shorts, einem karierten Rock darüber und einer weiten Kapuzenjacke aus. Dazu war sie mit ordentlich viel Glitzer geschminkt.

Kim dürfte es mittlerweile schon gewohnt sein, für ihre Erziehung kritisiert zu werden. Das ist immerhin nicht das erste Mal, dass das Netz ihr unterstellt, North kein Kind sein zu lassen. Sei es der Kleidungsstil oder die frühe Musikkarriere des Mädchens – die User scheinen sich sicher zu sein, dass sie viel zu schnell erwachsen wird. Zuletzt echauffierten sich viele auf Reddit, als Kim zur Weihnachtszeit ein Tanzvideo mit ihrer Tochter auf TikTok postete. Ihre älteste Tochter trug darin ein weißes Korsett mit Blazer, einen schwarzen Minirock und auffälliges Make-up aus Eyeliner und Lipgloss. Schon hier sammelten sich schnell Kommentare wie "Sie ist elf – was denken die sich dabei?" oder Bezeichnungen wie "verstörend" und "unangemessen" für den Look.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Tochter North im Restaurant "Nobu" in L.A.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West im Juni 2023

