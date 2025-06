Kim Kardashians Tochter North West strahlt mit blauer Mähne

Die Reality-TV-Bekanntheit Kim Kardashian (44) wurde am Mittwoch beim Abendessen im Malibu-Hotspot Nobu gesichtet, begleitet von ihrer ältesten Tochter North West (11) und engen Freunden. Wie Fotos von Daily Mail zeigen, trug Kim ein elegantes Outfit ganz in Schwarz. Eine Lederjacke und ein Sleek-Bun verliehen dem Look zudem das gewisse Etwas. Auch Töchterchen North präsentierte sich in einem schlichten, komplett schwarzen Outfit. Mit ihrer Frisur zog sie jedoch alle Blicke auf sich: Ihre langen Haare präsentierte sie in einem leuchtenden Blau, das in sanften Wellen über ihre Schultern fiel.

Schon im vergangenen Monat zeigte sich North mit ihrer neuen Haarfarbe im Netz. Während Kim sich auf die berühmt-berüchtigte Met Gala vorbereitete, drehte die Elfjährige fleißig TikToks und gewährte den Fans damit einen Einblick hinter die Kulissen. In den Clips hatte North bereits blaue Haare, trug sie jedoch in coolen Braids. Ganz wie die Mama, schmiss auch sie sich in Schale: Sie trug ein auffälliges Set im Kuhmuster-Stil, zu dem sie zahlreiche Ketten als Hingucker kombinierte. Der einzige Wermutstropfen: Aufgrund ihres Alters durfte sie nicht mit zur Met Gala. Zu der Veranstaltung sind nämlich nur Gäste ab 18 Jahren erlaubt. Da muss sich North wohl noch einige Jahre gedulden.

Für die Met Gala ist North vielleicht noch zu jung – für Mode jedoch nicht. Bereits im vergangenen Jahr verkündete die Tochter von Kim und Kanye West (47) in einem Interview, dass sie eine eigene Modelinie startet und plant, diese nach ihrem eigenen Namen zu benennen. "Ich gründe meine eigene Bekleidungslinie", gab sie selbstbewusst im Gespräch mit dem Magazin Interview an. Doch Norths Herz schlägt nicht nur für Fashion, sondern auch für die Musik. Unter dem Künstlernamen Miss Westie hat sie bereits einige Songs veröffentlicht.

TikTok / kimandnorth North West und Kim Kardashianvor der Met Gala 2025

TikTok / kimandnorth North West, Tochter von Kim Kardashian

