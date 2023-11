UK-Star Bobby Norris wurde von einem Motorrad angefahren!

Besorgniserregende Nachrichten aus Großbritannien. Bobby Norris wurde durch die erfolgreiche Show The Only Way Is Essex bekannt, in der er rund neun Jahre zu sehen war. Außerdem sorgt der Brite auch immer wieder mit seinen Beauty-Eingriffen für Aufsehen. Seit einigen Jahren ist er zudem als Moderator und Radio-Host tätig. Jetzt werden aber furchtbare Neuigkeiten bekannt: Bobby ist nach einem Unfall mit einem Motorrad im Krankenhaus!

Das berichtet nun The Sun. Der 37-Jährige habe am Mittwoch in der Londoner Regent Street eine Straße überquert, während er für seine Radiosendung "Bobby on the Street" Aufnahmen machte. Dabei sei er von einem Motorrad erfasst worden. "Er wurde in die Luft geschleudert und landete auf dem Kopf, nachdem er mit hoher Geschwindigkeit angefahren wurde", berichtet ein Informant der Quelle. Bobby sei direkt in eine Klinik gebracht worden, wo er aktuell untersucht wird, da er sich bei dem Aufprall schwere Kopfverletzungen zugezogen haben könnte.

Mehr Details zu seinem Zustand sind momentan noch nicht bekannt. Seine Fans machen sich nach dieser Schock-Nachricht deshalb große Sorgen. "Hoffentlich geht es dir nach deinem Unfall gut", kommentiert eine Userin auf Bobbys Instagram-Profil.

