Nach Unfall mit Motorrad: Bobby Morris bekam Horror-Diagnose

Er hatte Glück im Unglück! Bobby Norris hatte vor wenigen Tagen einen schrecklichen Unfall. Bei Aufnahmearbeiten für seine Radiosendung "Bobby on the Street" wurde der The Only Way Is Essex-Star von einem Motorrad angefahren. Er wurde in die Luft geschleudert und landete mit dem Kopf auf der Straße. Der 37-Jährige wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Bobbys körperlicher Zustand bereitet ihm große Schmerzen!

Die Sorge um mögliche Hirnblutungen sei groß gewesen, verriet ein Insider gegenüber The Sun. Diese seien bei dem Briten jedoch glücklicherweise nicht festgestellt worden. Stattdessen stellten die Ärzte nach zahlreichen CT-Scans eine andere Horror-Diagnose: Er leide unter einem gebrochenen Knie und einer schweren Gehirnerschütterung. Man behalte ihn in der Klinik weiterhin genaustens im Auge. "Bobby fühlt sich, wie nicht anders zu erwarten, ramponiert und hat große Schmerzen im Knie", berichtet die Quelle.

Der britische Reality-TV-Star wurde durch seine langjährige Teilnahme an der erfolgreichen Trash-Sendung bekannt. Mittlerweile ist der Schönling auch als Moderator und Radio-Host tätig. Außerdem sorgt er mit sämtlichen Beauty-Eingriffen für Aufsehen.

Anzeige

Instagram / bobbycnorris Bobby Norris im Oktober 2023 in der Türkei

Anzeige

Instagram / bobbycnorris Bobby Norris Juli 2023

Anzeige

Getty Images Bobby Norris, "The Only Way Is Essex"-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de