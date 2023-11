Vanessa Marcil schwelgt in Erinnerungen an Tyler Christopher

Die Trauer in Hollywood ist weiterhin groß. Mitte der Woche erschütterte der Tod von Tyler Christopher Fans, Freunde und Familie zutiefst. Der Schauspieler war mit nur 50 Jahren verstorben – er erlag einem Herzinfarkt. Zahlreiche Wegbegleiter meldeten sich nach der schlimmen Nachricht bereits zu Wort und zollten dem "General Hospital"-Star Tribut. Nun gedenkt auch seine Kollegin und Ex-Verlobte Vanessa Marcil (55) Tylers.

In ihrer Instagram-Story teilt die Schauspielerin zuletzt mehrere Aufnahmen, die sie gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner zeigen. "Ein weiterer Verlust. Viel zu jung", schreibt Vanessa zu den Fotos und ergänzt: "Ruhe in Kraft, meine Liebe!" Auf den Bildern sieht man das Ex-Paar unter anderem auf dem roten Teppich, wie sie Arm in Arm posieren.

Tyler und Vanessa waren in den Neunzigern ein Paar gewesen. Der US-Amerikaner hatte seiner Kollegin sogar einen Heiratsantrag gemacht – doch ihre Liebe fand ein Ende. Anschließend heiratete Tyler stattdessen Eva Longoria (48), mit der er zwei Jahre verbrachte.

Getty Images Tyler Christopher, Schauspieler

Getty Images Vanessa Marcil, Schauspielerin

Getty Images Eva Longoria und Tyler Christopher bei den Emmys 2002

