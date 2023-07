Eva Longoria würde Reha für Ex Tyler Christopher bezahlen

Eva Longoria (48) beweist Stärke! Bei der US-amerikanischen Schauspielerin läuft es beruflich wie privat super. Die Desperate Housewives-Darstellerin ist seit 2016 glücklich mit ihrem Schatz José Bastón verheiratet. Doch für ihren Ex-Mann Tyler Christopher würde sie auch heute noch in die Bresche springen. In den vergangenen Jahren war er immer wieder negativ wegen öffentlichen Alkoholkonsums aufgefallen. So auch jetzt: Eva sorgt sich um Tyler und würde ihm sogar die Reha bezahlen.

Wie Radar Online berichtet, soll der ehemalige Soap-Star im Mai an einem Flughafen festgenommen worden sein. Zuvor soll er aufgrund seines angeblich hohen Alkoholkonsums auf dem Boden geschlafen haben. Seine Ex-Frau Eva, mit der er von 2002 bis 2004 verheiratet war, sei äußerst besorgt. Ein Insider behauptet: "Sie würde Tyler jede Hilfe geben, die er braucht, einschließlich der Bezahlung eines Entzugs."

Bereits 2019 war Tyler festgenommen worden. Damals soll er an seinem Geburtstag auch schon wegen öffentlichen Alkoholkonsums verhaftet worden sein. Gegen eine Kaution von umgerechnet 900 Euro soll er schließlich wieder frei gekommen sein.

Anzeige

Getty Images Eva Longoria im Juni 2023

Anzeige

MEGA Eva Longoria und José Bastón in Marbella im Juli 2023

Anzeige

Getty Images Tyler Christopher, Schauspieler

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Eva Tyler noch immer helfen möchte? Finde ich super! Da sollte sie sich lieber raus halten. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de