"General Hospital"-Kollege gedenkt Tyler Christophers (†)

Tyler Christopher hinterlässt eine große Lücke. Am Dienstag wurde bekannt, dass der Schauspieler verstorben ist – er wurde nur 50 Jahre alt. Der US-Amerikaner war zu Lebzeiten nicht nur durch seine Ehe mit Model Eva Longoria (48) bekannt gewesen, sondern vor allem durch seine Rolle in der Serie General Hospital. Und einer seiner früheren Serienkollegen gedenkt Tylers nun mit rührenden Worten.

In einem Statement gegenüber People teilt Jonathan Jackson seine Emotionen bezüglich Tylers Tod. Der Serienbruder des Verstorbenen erklärt: "Er war eine wunderschöne Seele mit so viel Mitgefühl, Liebe, Humor und Stärke. Ich habe so viele Erinnerungen an die Zusammenarbeit und die gemeinsame Reise durch verschiedene Phasen meines Lebens." Der Schauspieler ergänzt: "Ich betrachte Tyler sowohl als Bruder als auch als Freund."

Tyler starb am Mittwoch nach einem Herzinfarkt. Schon in den vergangenen Jahren hatte er gesundheitliche Probleme gehabt – unter anderem war er alkoholsüchtig gewesen. Im Laufe der Zeit hatte er deshalb drei Herzstillstände überlebt.

Anzeige

Getty Images Tyler Christopher, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jonathan Jackson, Schauspieler

Anzeige

Instagram / tylerchristopher2929 Tyler Christopher im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de